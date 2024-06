Muore nel giardino di casa: comunità sotto choc per il piccolo Domenico Domani giornata di lutto a Montemarano. I funerali alle 10 nella cattedrale

Una tragedia che ha colpito un'intera comunità. La morte del piccolo Domenico Galluccio lascia sgomenti. Il dolore attraversa la comunità di Montemarano ma anche l'intera Irpinia, che non si dà pace a una morte assurda e che getta nel più profondo sconforto i genitori Anna e Vincenzo.

Il bimbo, otto anni ancora da compiere, stava giocando in giardino, quando è stato schiacciato da un tavolo taglialamiere di ferro. Inutili i soccorsi del personale medico. Domenico ha riportato un forte trauma cranico. Il medico legale, giunto sul posto, insieme al magistrato di turno, ha constatato il decesso e ha consegnato la salma ai genitori per il rito funebre che si terrà domani mattina, alle 10, nella cattedrale Santa Maria Assunta.

Il sindaco della città Beniamino Palmieri ha deciso di indire una giornata di lutto per domani, 28 giugno: “Stiamo vivendo una tragedia che ci lascia senza parole e ci getta in uno stato di profondo dolore e di sincera commozione. Tutti abbiamo il dovere di piangere questo bambino che è venuto a mancare così presto, tutti abbiamo il dovere di stringerci intorno alla sua famiglia, perché questo questo lutto è di tutta Montemarano. Facendomi interprete del sentimento dell’intera comunità ho deciso di proclamare il lutto cittadino per domani”.

Per questo motivo è stato annullato un concerto di Povia e sono stati sospesi i festeggiamenti in onore dei santi Giovanni e Paolo. “Il tuo sorriso e la tua dolcezza illuminavano le nostre giornate scolastiche – è il ricordo della preside della scuola del paese Emilia di Blasi – e ti facevano essere amato da tutti i tuoi compagni! Ora, angelo bello, rallegrerai il Paradiso e resterai per sempre nel cuore delle tue maestre, dei tuoi amici e di tutti coloro che ti hanno conosciuto nella tua breve e luminosa vita! L’istituto tutto e la sua dirigente scolastica perdono oggi un pezzo di cuore”.