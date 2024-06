Lo strazio di Montemarano: "Addio Domenico, il tuo sorriso ci mancherà" Il piccolo vittima di un incidente domestico era stato promosso in terza media.

Nella chiesa dov'era stato battezzato ha ricevuto l'ultimo saluto.

La tragedia di Domenico vittima di un drammatico incidente mentre giocava davanti casa ha sconvolto l’intera comunità di Montemarano. Il sindaco Beniamino Palmieri ha proclamato il lutto cittadino. E anche il cantante Povia che si sarebbe dovuto esibire mercoledì sera durante i festeggiamenti patronali ha postato un video ricordando il piccolo Domenico "Un angelo volato via" ha detto commosso l’artista confermando che il concerto sarebbe stato doverosamente annullato. Anche il piccolo Domenico sarebbe dovuto andare in paese per partecipare ai festeggiamenti. Un destino crudele l'ha portato via, strappandolo alla vita e all'amore dei suoi genitori. Una lastra in ferro l'ha colpito in pieno alla testa uccidendolo all'istante rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

Il dolore della scuola

Domenico era stato promosso in terza elementare: "Il tuo sorriso e la tua dolcezza illuminavano le nostre giornate scolastiche e ti facevano essere l’amico amato da tutti i tuoi compagni", ha scritto la dirigente scolastica che ha fatto esporre le bandiere e a mezz’asta.