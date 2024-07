Truffa Bonus, il commercialista verrà giudicato con il rito abbreviato Il rito alternativo scelto dai suoi legali si celebrerà il primo ottobre

di Paola Iandolo

ll commercialista P. V. e altri cinque imputati per una presunta truffa sui ristori Covid verrà giudicato con rito abbreviato. Il Gup del Tribunale di Avellino, Paolo Cassano, ha accolto la richiesta avanzate dai difensori - Vincenzo Di Vaio e Alberto Biancardi. L'udienza si terrà il prossimo primo ottobre.

Il rito immediato

La Procura aveva richiesto e ottenuto il rito immediato per i presunti componenti della truffa sui ristori Covid. Il Gup Giulio Argenio aveva disposto il giudizio immediato per i cinque indagati, come richiesto dal pm Vincenzo Russo, che ha coordinato le indagini insieme al Gruppo Avellino delle Fiamme Gialle. P. V, con l’aiuto di un altro professionista e di tre “prestanome”, avrebbe truffato circa 1.190.000 euro attraverso stratagemmi sui redditi del 2019 e 2020.