Confindustria: "La Denso prosegue nel proprio piano industriale ad Avellino" Comunicato ufficiale da parte di Confindustria Avellino in nome e per conto dell'azienda associata

"La Denso prosegue nel proprio piano industriale nel sito di Avellino": ecco quanto dichiarato da Confindustria Avellino con un comunicato ufficiale. "In nome e per conto dell’azienda nostra associata Denso Thermal Systems Spa, considerate le critiche, le pretestuose accuse ricevute oltre le continue dichiarazioni espresse a mezzo stampa circa l’ipotetica adozione di 'provvedimenti disciplinari 'ingiustificati' che hanno suscitato forte preoccupazione tra le rappresentanze sindacali... oltre a pressioni psicologiche e cambi di ruolo forzati', si precisa che l’Azienda non ha fatto altro che applicare le norme contrattuali e di legge rispetto a gravi condotte individuali e ne contesta la totale falsità rispetto ai riferimenti ad eventuali pressioni psicologiche e cambi di ruolo. - si legge nella nota - Si ritiene che questi diritti debbano essere discussi nelle giuste ed appropriate sedi legali e giudiziarie, come peraltro normalmente avviene, dove potranno essere esaminati con la necessaria imparzialità e serenità dagli organi preposti. L’azienda ribadisce che continuerà a perseguire con determinazione i propri programmi di investimento, nonostante la crisi del settore automotive, a tutela del territorio e dei propri lavoratori. L’Azienda auspica, pertanto, che ciò avvenga in un clima di collaborazione tra le varie parti sociali finalizzato a mantenere un ambiente di lavoro competitivo e rispettoso dei diritti di tutti in un settore sempre più difficile ed in crisi, come quello dell’automotive".