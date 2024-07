Baiano, maltrattamenti in famiglia: condannato a 3 anni di reclusione 42enne Gli episodi di violenza avvenivano davanti ai figli minori della coppia

di Paola Iandolo

Tre anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia ai danni della sua ormai ex moglie. Questa la condanna inflitta dal Tribunale Collegiale di Avellino - presieduto dal giudici Gianpiero Scarlato - nei confronti di un quarantaduenne residente a Baiano. I giudici hanno accolto la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche avanzata dal difensore dell'imputato, l'avvocato Gerardo Di Martino.

Gli episodi violenti contro gli oggetti

Dalle indagini effettuate dai Carabinieri della Stazione di Baiano non erano emersi infatti atti di violenza dell’uomo contro la moglie, ma danni alle suppellettili, minacce di morte, vessazioni varie subite anche in presenza dei figli minori. In un caso sarebbe stato proprio l’intervento di uno dei minori a scongiurare che la situazione potesse degnerare. Per tutte queste vicende, ricostruite dalle denunce della vittima raccolte dai Carabinieri, la Procura di Avellino aveva invocato una condanna a sei anni di reclusione.La persona offesa costituita parte civile è stata rappresentata dall'avvocato Nicola D’ Archi.Nel marzo scorso era stato sottoposto ad arresto in flagranza differita perché aveva dapprima minacciato e poi colpito con una testata al volto la sua ex moglie. Tutto davanti ai figli minorenni.