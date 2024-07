"La terapia non va bene". Botte in carcere alla dottoressa, follia ad Ariano Il medico nonostante le ferite ha deciso di non interrompere il turno di servizio notturno

L'Osapp, nell'esprimere solidarietà al medico, denuncia ancora una volta le numerose criticità del carcere arianese: sovraffollamento, carenza di organico, gestione inadeguata dell'organizzazione del lavoro