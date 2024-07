Avellino, Marcello Rotondi: nuovo prestigioso incarico, unanimità del Plenum Csm Il gip avellinese diventa presidente di sezione del tribunale di Potenza, settore penale

Il magistrato avellinese, Marcello Rotondi, per anni in servizio prima da pm e poi nel ruolo di gip del tribunale di piazzale De Marsico, è stato nominato dal Plenum del Csm nuovo presidente di sezione del Tribunale di Potenza, settore penale.

Una nomina che è arrivata all'unanimità a conferma dell'autorevolezza della candidatura del magistrato avellinese che si è sempre distinto nel suo lavoro per serietà e grande professionalità. Marcello Rotondi è stato dal 1998 sostituto procuratore presso la Pretura di Avellino e successivamente presso il Tribunale.

Dal 2005 ha ricoperto l'incarico di giudice del tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi e poi dal 2013 del tribunale di Avellino e anche consigliere della Corte di Appello di Napoli mentre dal 2019 è diventato gip presso il palazzo di giustizia di Avellino. Il voto del Plenum del Csm è stato significativo: la pratica è stata approvata all'unanimità.

Rotondi è un avellinese doc: suo padre Luigi è stato un apprezzato e stimato cardiologo e soprattutto medico di base, punto di riferimento per tante famiglie avellinesi, mentre suo nonno, il dottore Franco, è stato lo storico medico del centro storico di Avellino e tra i primi protagonisti della democrazia cristiana in città quando la politica era svolta con spirito di servizio da professionisti della comunità avellinese. Al neo presidente Rotondi i complimenti della nostra redazione per il prestigioso incarico.