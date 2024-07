Aste Ok, il comune di Avellino si costituisce parte civile nel ricorso L'udienza è fissata per il 12 luglio prossimo

di Paola Iandolo

Anche il Comune di Avellino si costuituisce come una delle parti civili nell’udienza che sara’ celebrata il prossimo 12 luglio davanti ai magistrati della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione. E' stato nominato dai due commissari al comune di Avellino, l'avvocato Gerardo Di Martino. Il ricorso è stato presentato davanti ai giudici della Corte di Cassazione "per l’abnormità" contro l’ordinanza adottata dal Tribunale di Avellino lo scorso 27 aprile 2024 al termine del processo denominato Aste Ok. A sottoscriverlo il ricorso il pm Henry John Woodcock, il Procuratore Gratteri, il Procuratore Aggiunto Sergio Ferrigno e il sostituto procuratore dell’ Area I Rosa Volpe della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

Il ricorso

Un ricorso nei confronti di cinque persone giuridiche (le società riconducibili agli indagati) e otto imputati (regrediti di nuovo ad indagati dopo l'ordinanza emessa dal tribunale presieduto dal giudice Roberto Melone): Nicola Galdieri, Carlo Dello Russo (questi due in carcere per la condanna inflitta per il processo Nuovo Clan Partenio), Livia Forte, Armando Aprile, Antonio Barone,Gianluca Formisano, Damiano Genovese e Beniamino Pagano tutti scarcerati per effetto della decisione adottata dal Tribunale di Avellino all’esito di una camera di consiglio durata 24 ore e di un'istruttoria dibattimentale durata due anni e mezzo. Nel ricorso i magistrati hanno evidenziato come la decisione del Tribunale di Avellino sia affetta da “abnormità strutturale”.

Le motivazioni dell'impugnazione

Per la Dda di Napoli con il provvedimento emesso il 27 aprile scorso «al di là di ogni ragionevole limite il tribunale di Avellino ha contravvenuto e violato macroscopicamente il principio sancito dalla stessa Suprema Corte secondo il quale nel percorso processuale, la soluzione restitutoria che inevitabilmente comporta la regressione deve essere relegata ad evenienza marginale ed eccezionale prefigurandosi come extrema ratio».