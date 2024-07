Montella, domani pomeriggio i funerali del piccolo Raffaele La famiglia ha chiesto donazioni per il Santobono di Napoli

di Paola Iandolo

Si terranno domani pomeriggio i funerali del piccolo Raffaele Giovanni deceduto all'ospedale Santobono di Napoli nel fine settimana scorso. Dopo la conclusione degli accertamenti medico legali sul corpo del bimbo di 9 mesi deceduto sabato scorso, la salma è stata rilasciata e affidata ai genitori affranti dal dolore. I funerali si terranno domani, alle 15.30 presso la Chiesa Madre di Montella. I genitori del piccolo Raffaele - Marta e Antonio - chiedono "non fiori, ma donazioni all'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli".

L'inchiesta

Per far luce sulle cause della morte del piccolo Raffaele è stato aperto un fascicolo d'inchiesta. A chiedere che fosse eseguita l'autopsia sul corpo esanime del bimbo di 9 mesi i medici del nosocomio partenopeo, dove Raffaele è giunto in condizioni disperate e febbre alta. Ora si attendono gli esiti degli esami irripetibili.