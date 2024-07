In moto con una bambina, travolto e ucciso: la tragedia sulla statale a Contrada La vittima di 62 anni è di Solofra, la bambina trasferita al Santobono. Sul posto i carabinieri

Un tragico incidente stradale si è verificato in serata lungo la Nazionale nei pressi del comune di Contrada. C'è una vittima di Solofra. Secondo una prima ricostruzione nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro che viaggiava su una moto con una bambina. Non è ancora chiara la dinamica della tragedia al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul posto ed hanno allertato i primi soccorsi. Sull'asfalto le macchie di sangue, come si vede dalla foto di Michele Urciuolo.

Non è da escludere che l'incidente sia stato causato da un improvviso malore che ha colpito una donna al volante di una delle auto. La moto è stata travolta dalla vettura fuori controllo che ha finito la sua corsa contro un muro. Nel terribile impatto al centauro sarebbe stata tranciata una gamba causando gravissime lesioni che poi hanno determinato la morte. L'uomo, un 62enne di Solofra, è deceduto al Moscati nonostante i tentativi di soccorso. Ferita anche la bambina, nipote della vittima che ha dieci anni, che era a bordo della moto che ha rimediato un trauma ad una gamba ed è stata ricoverata al Moscati e poi trasferita al Santobono. Per il conducente della moto non c'è stato nulla da fare. Fino a tarda sera i carabinieri hanno effettuato i rilievi sul luogo della tragedia per acquisire elementi utili per ricostruire responsabilità e dinamica del terribile incidente.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Avellino, Gli inquirenti stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza di privati della zona per ricostruire l'accaduto. La strada è stata chiusa al traffico.