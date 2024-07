Ariano: giovane in sella ad una bici trovato nella notte privo di sensi a terra A fare la scoperta e ad allertare immediatamente i soccorsi un vigilantes Argo

E' stato trovato a terra privo di sensi in sella alla sua bici con la faccia rivolta al manubrio. A fare la scoperta la notte scorsa poco prima delle 4.00 è stato un vigilantes della società Argo di passaggio in quel momento nella zona per un controllo di routine ad un centro di scommesse.

E' quanto accaduto nella centralissima piazza Mazzini, capolinea degli autobus, ad Ariano Irpino. Il vigilantes, non ha perso un solo istante e vista la gravità della situazione, non avendo ottenuto alcuna risposta dal giovane riverso sull'asfalto con la sua bici si immediatamente attivato per sollecitare i soccorsi. Al suo fianco anche due ragazzi transitati in quel momento, i quali non sono riusciti a riconoscere la persona priva di coscienza.

Munito di collare, un'ambulanza del 118 ha poi provveduto a trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi dove i sanitari hanno riscontrato un'alterazione fisica dovuta all'assunzione di alcol.

La tac effettuata non ha evidenziato fortunatamente alcun trauma a seguito della caduta. Il 19enne di Ariano Irpino è ora sotto osservazione ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Va evidenziato l'intervento provvidenziale del vigilantes Argo Gerardo Landi, il quale non si è voltato dall'altra parte, attivandosi tempestivamente per salvare una vita umana.