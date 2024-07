Attimi di paura alle Poste di Bisaccia: donna aggredisce operatori e carabinieri La donna è stata denunciata dai carabinieri per violenza e lesioni

Momento di panico all'ufficio postale di via Roma a Bisaccia nella mattinata di giovedì scorso. Una donna di nazionalità nigeriana, dopo essersi introdotta all'interno dell'ufficio, ha preteso dagli operatori postali di ricevere denaro contante nonostante avesse un saldo negativo sul suo conto. Di fronte al rifiuto degli operatori postali, la donna ha iniziato a minacciarli e ad aggredirli verbalmente.

La situazione è degenerata rapidamente, con la donna che ha iniziato ad inveire contro operatori postali. È stato necessario l'intervento dei Carabinieri e della Polizia Municipale per calmare gli animi, grazie anche all'intervento da parte del comandante della Compagnia Carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi, il capitano Alessio Cinquepalmi in collaborazione con il Comando della Stazione Carabinieri di Calitri e di Monteverde.

Durante la colluttazione, il comandante interinale della stazione di Bisaccia, Oreste Antonio Mangino, aggredito dalla donna nigeriana con spintoni e graffi ha riportato alcune ferite ed è stato trasportato in ospedale con una prognosi di alcuni giorni.

La donna nigeriana è stata invece denunciata per violenza e lesioni a pubblico ufficiale.