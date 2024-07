Ancora una notte da incubo ad Ariano: ladri imbattibili rubano in due abitazioni Presa di mira ancora nuovamente località Santa Barbara

Ancora un sabato sera da incubo, non si è più liberi neppure di fare una passeggiata a pochi passi di casa o di recarsi a cena da amici. Due famiglie residenti nello stesso condominio sono state colpite dai malviventi, che evidentemente avranno seguito ogni loro movimento.

Al ritorno a casa, poco prima della mezzanotte l'amara sorpresa. Forzati quasi tutti gli infissi dal basso verso l'altro e alla fine sono riusciti nel loro intento. Entrambe le abitazioni sono state messe a soqquadro.

I ladri hanno infilato in una federa di un cuscino, preziosi, un portafogli con poche decine di euro, documenti importanti e due buoni fruttiferi. Allertate immediatamente le forze dell'ordine. Sul posto arriva una pattuglia della locale stazione dei carabinieri con il comandante in prima persona. Vengono effettuati i vari rilievi ma dei ladri nessuna traccia.

Come se non bastasse poco dopo le 4.00 un nuovo tentativo di furto in località Serra. L'indignazione della gente: "Siamo stanchi di subire, questa storia si chiuderà solo quando qualcuno ci rimetterà la vita."