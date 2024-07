Tragedia a Mirabella: addio a Bilal, promessa del pugilato Nel giugno scorso aveva conquistato il titolo di campione italiano under 22 a Mondovì

La strada Nazionale delle Puglie di Mirabella Eclano è stata ancora teatro di uno schianto mortale. Quattro ragazzi hanno perso la vita, tra di loro il più giovane era Bilal Boussadra, un giovane pugile di 18 anni, residente a Calore, frazione di Mirabella Eclano, atleta dell'Irpinia Pro Ring Boxing - Team Froncillo, che appena qualche settimana fa, nel giugno scorso, aveva conquistato il titolo di campione italiano under 22 a Mondovì. Bilal frequentava il Liceo Scientifico Sportivo "Enrico Fermi" di Sturno: cordoglio da parte delle comunità di Mirabella e Sturno, pronte a indire lutto cittadino.

"Un ragazzo d'oro, un campione"

"Bilal Boussadra un ragazzo d'oro, un campione. - così lo ricorda Antonio Brillantino, tecnico delle Fiamme Oro - settore Pugilato - A febbraio di quest'anno eravamo insieme con le giovani promesse italiane under 22 al torneo internazionale delle Aquile a Lignano Sabbiadoro d'oro. Un tragico incidente questa mattina all'alba ti ha strappato via da questa vita, dai sogni, dalle speranze e delle tante ambizioni che avevi. Una notizia che non avrei mai voluto ricevere. Un'altra giovane vita che vola via. Condoglianze alla famiglia, alla Irpinia Pro Boxing, al maestro Froncillo. Ciao Bilal, ci mancherai tantissimo".

Il cordoglio della Federazione Pugilistica Italiana

"Ti ho conosciuto durante un evento a Napoli e premiandoti ho letto nei tuoi occhi quello straordinario amore per la vita che è proprio dei giovani. - le parole del presidente della Federazione Puglistica Italiana, Flavio D’Ambrosi, dopo aver appreso questa della tragica scomparsa di Bilal - A volte mi domando il perché e solo la mia granitica fede mi consola davanti a questi inconsolabili drammi. Ora sei uno splendido gabbiano che vola su un oceano senza confini.”

Foto: pagina ufficiale Facebook Irpinia PRO RING Boxing - Team Froncillo