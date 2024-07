Strage del sabato sera in Irpinia, tragico incidente a Mirabella: 4 morti Le giovani vittime viaggiavano tutte a bordo della stessa auto

E' di quattro morti, tutti giovanissimi il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto in Irpinia a Mirabella Eclano lungo la famigerata via Nazionale già teatro di diverse tragedie nel corso degli anni.

Una Mercedes Amg con a bordo quattro ragazzi, stava raggiungendo una gelateria alla frazione Calore, insieme ad un'altra comitiva quando improvvisamente è avvenuto un primo schianto con una fiat panda finita in una cunetta con due giovani a bordo di Mirabella Eclano rimasti contusi per poi terminare la corsa come una scheggia impazzita all'altezza di una nota azienda.

Un impatto violentissimo, nessuno degli occupanti è riuscito a salvarsi. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per il conducente tornato dalla Svizzera ma originario di Frigento di 21 anni e gli altri occupanti rispettivamente di Frigento ancora, Grottaminarda e Calore di Mirabella tutti nati ne 2003. Sul posto diverse ambulanze del 118, vigili del fuoco, carabinieri, Anas e vigilanza. Scene strazianti all'arrivo di familiari e amici.

Le salme trasportate dall'impresa di onoranze funebri Terrazzano nell'obitorio dell'ospedale San Pio di Benevento, a disposizione della magistratura.

Strada chiusa e transennata in entrambe le direzioni, in attesa dei rilievi da parte dei carabinieri. Consentito l'accesso ai soli familiari. Una strage che ha riportato alla mente un'analoga tragedia, con vittime sempre giovanissime avvenuta negli anni scorsi sempre nella Valle del Calore.