Avellino, si schianta in auto contro un palo della luce: 42 finisce in ospedale In via Acciani il sinistro

Nella serata di ieri, 12 aprile, intorno alle ore 21:00, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta in via Giulio Acciani, a seguito di una richiesta di soccorso per un incidente stradale segnalato dal servizio 118.

Una vettura, per cause in corso di accertamento, è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica. A bordo del veicolo vi era solo il conducente, un uomo di 42 anni, che è stato soccorso e trasportato dai sanitari del 118 presso l’ospedale "Moscati" di Avellino per le cure del caso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata, in collaborazione con i Carabinieri presenti sul posto, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.