L'Avellino Basket si rilancia: 92-79 sulla Reale Mutua Torino Riecco la vittoria dopo 3 ko consecutivi. I piemontesi erano reduci da 8 successi di fila

L'Avellino Basket ha superato la Reale Mutua Torino al PalaDelMauro. Finale di 92-79 nella gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A2 e rilancio per la squadra di coach Crotti dopo tre sconfitte di fila. Avellino ferma i piemontesi che erano reduci da otto successi consecutivi. Gli irpini vincono con i 22 punti di Earlington e i 18 di Lewis. Esordio da 5 punti per Lenti.

Il tabellino

LNP Serie A2

Trentaseiesima Giornata

Avellino Basket - Reale Mutua Torino 92-79

Parziali: 24-18, 20-22, 36-18, 12-16

Avellino: Mussini 13, Sabatino 14, Jurkatamm 12, Perfigli, Lenti 5, Nikolic, Maglietti, Verazzo ne, Lewis 18, Bortolin 8, Earlington 22. All. Crotti

Torino: Montano 4, Ajayi 13, Severini 2, Taylor 22, Schina 2, Seck 4, Osatwna, Gallo 7, Landi 3, Ladurner 17. All. Moretti