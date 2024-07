Incendio coinvolge una roulotte: paura a Montemiletto Provvidenziale intervento da parte dei vigili del fuoco e carabinieri

Caldo torrido e incendi di sterpaglie in Irpinia. Paura nel pomeriggio in contrada Montecaprio a Montemiletto dove le fiamme si sono propagate rapidamente, fino a coinvolgere una roulotte parcheggiata nelle vicinanze.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco, tuttora impegnata nelle operazioni di spegnimento dell'incendio. Fortunatamente non si registrano feriti. Sono in corso indagini per accertare le cause del rogo.