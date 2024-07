Operazione "Garanzia": confermato il sequestro per 2 milioni al commercialista Il professionista avellinese è accusato di malversazione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio

di Paola Iandolo

I magistrati del Tribunale per le misure reali di Avellino hanno confermato il decreto di sequestro preventivo e per equivalente per 1.894.000 emesso nei confronti del commercialista P. V. e di altri indagati, accusati a vario tipo di malversazione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. Qualche giorno fa il Riesame di Napoli ha parzialmente accolto la richiesta dei difensori di P.V., gli avvocati Vincenzo Di Vaio e Alberto Biancardo, attenuando la misura nei confronti del professionista dal regime carcerario agli arresti domiciliari.

La ricostruzione

Stando alle indagini i due milioni destinati alla realizzazione di quindici presidi infermieristici nelle società e imprese clienti della Lavoro & Sicurezza Srls sarebbero invece stati fatti sparire in meno di cinque mesi, con una serie di bonifici senza una causale lecita a familiari e presunti complici. Per questo motivo i militari del Gruppo Avellino delle Fiamme Gialle, agli ordini del maggiore Silverio Papis, avevano notificato al commercialista P.V. una nuova misura cautelare in carcere, chiesta dal pm della Procura di Avellino Vincenzo Russo e firmata dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio ed un decreto di sequestro preventivo per equivalente per 1.894.000.