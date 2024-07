Blocco delle pompe, l'acqua mancherà ancora: è paralisi Tutti in fila alle fontane: unica salvezza

"L'Alto Calore ha comunicato per le vie brevi, che per il blocco delle pompe dovuto ai maggiori assorbimenti del periodo, si potranno verificare delle interruzioni in orario diurno nelle seguenti zone: rione Martiri, Cardito, strada provinciale 414 e zone rurali."

La pec è arrivata pochi minuti fa al comune di Ariano Irpino da parte dell'Alto Calore. Si preannuncia una nuova settimana drammatica nell'arianese.

Ed è di oggi la segnalazione: una nuova consistente perdita in località Patierno zona stazione che va ad aggiungersi alle altre in atto da contrada Creta a Frascineta, Camporeale Ponte Gonnella, Pianerottolo e in più punti lungo la strada provinciale che da Ariano porta a Montecalvo Irpino. Un disagio senza fine per chi rientra a casa da lavoro, impossibilitato a lavarsi e per le varie attività ristorative, le più penalizzate da questo dramma infinito.