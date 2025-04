Grottaminarda: "Chi sporca e inquina sarà punito con multe salatissime" Videosorveglianza rafforzata con nuove telecamere e monitoraggio quotidiano

Una campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti attraverso manifesti affissi sulle cantonate e messaggi social, per dire davvero basta: Grottaminarda deve essere rispettata.

"Chiediamo la partecipazione e la collaborazione di tutta la cittadinanza per mettere fine ai continui scempi a cui assistiamo e nei cui confronti dobbiamo porre rimedi. - si legge nel manifesto - Rimuovere spazzatura ed ingombranti per le strade della città ha un costo elevatissimo tra operatori e smaltimento.

Quotidianamente ci vediamo costretti a svuotare i cestini urbani colmi di decine e decine di buste che andrebbero smaltite diversamente dalle famiglie, facendo la differenziata; nelle periferie e nelle campagne l'abbandono di rifiuti anche ingombranti, è continuo ed in alcuni casi, come l'ultimo in ordine di tempo nei pressi del Campo sportivo, preoccupante".

L'appello è rivolto a tutti i cittadini: "A chi ha sbagliato, a non ripetere gesti vandalici, a tutti gli altri a collaborare con le forze dell'ordine, in primis con il comando di polizia municipale, nel segnalare episodi e comportamenti incivili.

Stiamo rafforzando il sistema di videosorveglianza con l'installazione di ulteriori telecamere ed un monitoraggio quotidiano: chi sporca e chi inquina sarà punito con multe salatissime.

Davvero basta. Grottaminarda deve essere rispettata!"