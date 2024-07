Undici anni fa la strage del bus a Monteforte: l'Irpinia non dimentica Domenica 28 luglio celebrazione nel giardinon della memoria

Nella ricorrenza dell'anniversario del drammatico incidente stradale, avvenuto, nel luglio del 2013, esattamente undici anni fa in località Acqualonga, in cui persero la vita 40 persone del comune di Pozzuoli, al fine di commemorare le vittime, domenica 28 luglio alle ore 10.30 presso il giardino della memoria in Monteforte Irpino si svolgerà la celebrazione di una santa messa alla presenza della commissione straordinaria, di una delegazione del Comune di Pozzuoli e delle autorità locali. La cerimonia è aperta al pubblico.

Erano le 21, di domenica 28 luglio 2013 quando si verificò la sciagura. Il pullman che sbanda con alcune auto, aveva sfonda il guardrail e precipitato nella scarpata in fondo al viadotto. Un volo terribile, senza scampo. 48 le persone a bordo compreso l'autista).

Dopo aver superato i caselli di Avellino Est e Avellino Ovest, il bus si apprestava a raggiungere territorio di Monteforte Irpino. Dopo la galleria Quattro Cupe di Monteforte Irpino, l'inferno: 38 cadaveri e 10 feriti, fra cui diversi i bambini.

I pellegrini provenivano da una gita a Pietrelcina. Erano diretti nelle loro case dove purtroppo non sono mai arrivati. Nessuno avrebbe mai immaginato una tragedia simile.