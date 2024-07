Strage Acqualonga, il segretario De Lisa: "chiarimenti sul mancato invito" In occasione della cerimonia commemorativa i VVFF di Avellino non sarebbero stati invitati

di Paola Iandolo

Il segretario generale della UIL PA VV.FF chiede chiarimenti sul mancato invito alla cerimonia commemorativa svoltasi domenica scorsa a Monteforte Irpino nel "Giardino della Memoria" per ricordare le vittime del tragico incidente avvenuto lungo l'A16, con il pullman finito giù dal viadotto dell'Acqualonga.

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Commissario Straordinario, questa O.S. ha appreso, dai locali organi di informazione, della cerimonia di commemorazione dell’undicesimo anniversario della terribile strage del bus sulla A16 che segnò profondamente la nostra Nazione. Il 28 luglio 2013, un pullman di pellegrini provenienti da Pozzuoli, di ritorno da Pietrelcina, precipitò dal viadotto Acqualonga nel territorio di Monteforte Irpino, a causa di un guasto meccanico. Quella tragica domenica sera, il bilancio fu di 38 morti e 10 feriti, estratti dai Vigili del fuoco dalle lamiere dell'automezzo. Sul luogo dell’incidente intervennero gli uomini dei Comandi dei Vigili del Fuoco di Avellino e Napoli con 40 unità e una decina di automezzi, che lavorarono tutta la notte con il supporto di grù e carri luce per il soccorso ai passeggeri e la messa in sicurezza del sito.

Nella mattinata del 28 luglio u.s., nel giardino della memoria situato sul luogo dell'incidente, si è svolta una messa in suffragio delle vittime alla presenza delle autorità e delle istituzioni, ma, per la prima volta in questi undici anni di commemorazioni, senza che il Comando dei Vigili del Fuoco competente di Avellino fosse stato invitato a parteciparvi.

All’evento, oltre al Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino l’Ing. Mario Bellizzi (presente in forma riservata, avendo appreso della effettuazione dell’evento dagli organi di informazione), era presente anche Lei, in qualità di Commissario Straordinario del Comune di Monteforte Irpino e, in merito ha affermato che “ È importante che questo momento sia il più partecipato possibile. La celebrazione eucaristica è un messaggio significativo per ricordare le vittime". E’ appena il caso di ricordare, che quella immane tragedia, sconvolse gli italiani tutti, ivi compresi gli uomini e le donne del soccorso che professionalmente furono chiamati ad intervenire in quell’evento. Nel corso di questi undici anni, agli uomini dei Vigili del Fuoco che lavorarono tutta la notte, fino all'alba, per fare tutto ciò che era possibile fare, nel miglior modo possibile, è stato sempre dato atto della dedizione e dell’impegno appassionato profuso in quelle difficili operazioni, che li hanno segnati in maniera indelebile, al punto da creare un “legame speciale” con le donne, gli uomini e le comunità coinvolte in quell’evento. Con la presente, siamo a chiedere cortesi/urgenti notizie in merito al mancato invito a partecipare del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino all’evento commemorativo in argomento". Giovanni De Lisa, segretario generale della UIL PA VV.FF di Avellino