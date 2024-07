Strage sulle strade, si chiude un mese funesto: mostra ad Avellino La rassegna di Domenico Cerullo coincide proprio in un momento di grande attualità

Mostra sulla prevenzione e sicurezza sulla strada e sul lavoro a cura di Domenico Cerullo ad Avellino. Due tematiche di grandissima attualità alla luce di un'estate finesta che ha caratterizzato l'Irpinia e non solo in quest'ultimo e tristissimo mese di luglio, basta ricordare la strage di Mirabella Eclano con la morte di quattro giovanissimi e le due tragedie avvenute a distanza di 24 ore a Pietradefusi e Casalbore in cui hanno perso la vita un autotrasportatore di 46 anni di Santo Stefano del Sole e un giovane aviere dell'aeronautica militare di Benevento di 37 anni. Un bollettino di guerra a cui va aggiunto il dramma di Montesarchio costato la vita ai due ragazzi 17enni di Rotondi. Ed ancora, i tre morti ad Eboli al bivio di Santa Cecilia, la tragedia sulla Cilentana in cui ha perso la vita un uomo sceso per soccorrere un automobilsta in panne, i due avvocati morti sulla Salerno-Reggio Calabria, lo schianto mortale a Cava de' Tirreni e le stragi della strada in moto avvenute nel napoletano.

"Tramite l'arte, afferma Cerullo, è possibile educare alla sicurezza e all'attenzione sui luoghi di lavoro e sulla strada, parlando poi anche del volontariato come uno stimolo prezioso per portare avanti attività di sensibilizzazione come questa." Questa è stato il monito di Cerullo rilanciato da Csv Irpinia-Sannio in occasione della precedente mostra allestita nella sede della Misericordia di Avellino.

La mostra verrà allestita da lunedì 5 a mercoledì 7 agosto dalle 19.30 alle 21.30 in piazza Napoli alla frazione Bellizzi di Avellino.