Fiamme a Camporeale ad Ariano: idranti fuori uso nell'area Pip Una problematica più volte segnalata dalle imprese e dai vigili del fuoco

Se succedesse un disastro in questa zona, (nessuno se lo augura), sarebbe davvero un serio problema intervenire a causa soprattutto del mancato funzionamento degli idranti.

Lo sa bene bene il comune da lunghi anni essendo stata più volte segnalata questa problematica sia dalle imprese operanti in zona ma soprattutto dai vigili del fuoco e protezione civile.

E' di queste ore l'ultimo incendio in atto nell'area industriale di Camporeale letteralmente abbandonata a se stessa, ancora priva di un depuratore dopo il grave furto avvenuto un anno fa e di servizi primari che le varie aziende pagano profumatamente.

Il non funzionamento degli idranti è un problema davvero molto serio. "L'erba ci accoppa, le strade sono ridotte in condizioni assai precarie e l'illuminazione pubblica da tempo è in tilt in molte zone - ci dice un imprenditore - questa è l'area industriale di Camporeale.

E se accade come oggi un incendio, abbiamo le mani legate, non possiamo fare assolutamente nulla. E neppure gli stessi vigili del fuoco a causa degli idranti fuori uso. E' vergognoso."