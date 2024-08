Detenuto in preda all'ira picchia a sangue tre agenti: "Qui ci scappa il morto" Violenza nel penitenziario di Sant'Angelo dei Lombardi, l'allarme del sindacato

Nuovo episodio di violenza dietro le sbarre. Stavolta è successo nel penitenziario di Sant'Angelo dei Lombardi. Secondo quanto denuncia Pietro Trunfio, rappresentante locale del sindacato di Polizia penitenziaria OSAPP presso la Casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi nella serata di ieri un detenuto di origine campane, che già altre volte si era reso protagonista di eventi critici, ha aggredito violentemente 3 operatori di Polizia Penitenziaria. I tre agenti hanno dovuto far ricorso alle cure presso il locale pronto soccorso. In particolare per un ispettore è stato necessario l'intervento del 118.

L'OSAPP esprime solidarietà ai colleghi aggrediti, ed ancora una volta pone l'accento sulla situazione in atto presso la casa di reclusione di Sant'Angelo, "dove a causa di una forte carenza di personale, nonché la notevole presenza di detenuti " problematici " in un'istituto a forte vocazione " trattamentale" sta generando da diverso tempo una situazione incandescente. Ci auguriamo che chi di dovere intervenga prima che succeda qualcosa di ancora più grave".