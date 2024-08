Incidente mortale nel Vallo, terminata l'autopsia: riscontrare lesioni all'aorta La salma di Domenico Romano è stata liberata e consegnata ai familiari per i funerali

di Paola Iandolo

E' terminata poco fa l'autopsia sul corpo del 48enne originario di Moschiano ma residente a Lauro, Domenico Romano. Il medico legale Giovanni Zotti, nominato dal pm del tribunale di Avellino Paola Galdo, ha riscontrato lesioni gravi all'aorta durante l'esame autoptico eseguito presso l'ospedale Moscati di Avellino che avrebbe provocato l'emorragia interna. Il 48enne è morto in pochissimo tempo. Tra 90 giorni verrà depositata la relazione medico legale del consulente nominato dalla procura avellinese per far luce sull'incidente gravissimo verificatosi il primo agosto lungo la Ss403, strada che collega il Vallo di Lauro al nolano. A scontrarsi frontalmente una 500X guidata da C.M. 25enne di Moschiano - già indagata per omicidio stradale insieme all'altro conducente di una Q5 rimasta coinvolta nel sinistro - e l'auto condotta da Domenico, la Citroen, con a bordo la moglie Sara e uno dei suoi due figli. Nessuno dei due congiunti di Domenico rimasti coinvolti nel grave incidente - sebbene feriti - sono in pericolo di vita.

Le indagini

Gli inquirenti ora sono concentrati nella ricostruzione della dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono in corso per stabilire la velocità con la quale procedevano i due veicoli. Ma non solo. All’attenzione degli inquirenti ci sarebbero anche i suoi canali social dove la ragazza poche ore prima aveva pubblicato materiale video proprio mentre era alla guida. Al vaglio anche le immagini delle telecamere attive in zona, già in mano agli inquirenti. Non è escluso che alla base del sinistro mortale possa esserci una manovra azzardata. Circostanze che verranno stabilite con assoluta certezza solo al termine di tutti gli accertamenti.

Il rito funebre

La salma del 48enne al termine degli accertamenti irripetibili è stato consegnato ai familiari per il rito funebre. Funerali che saranno celebrati con molta probabilità nella giornata di domani.