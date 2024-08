Montoro, ciclista investito da un'auto: ricoverato in ospedale Il conducente dell'auto si è subito fermato per prestare i primi soccorsi al ciclista

di Paola Iandolo

Attimi di paura a Montoro per le sorti di un ciclista investito da un'auto. L’uomo in sella alla sua bici è stato travolto nella rotonda della strada provinciale, all’incrocio che conduce alle varie frazioni della cittadina della Valle dell’Irno. Il ciclista, rimasto sull'asfalto per le ferite riportare, è stato subito soccorso dal conducente del veicolo. Allertati i soccorsi prontamente è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118, giunta sul posto in pochi minuti.

I rilievi

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale di Montoro, per effettuare i rilievi e per far defluire il traffico, rallentato dalle operazioni di soccorso. Al vaglio la dinamica dell'incidente. Da verificare eventuali profili di responsabilità.