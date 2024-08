Mancanza d'acqua nelle case e come se non bastasse: ecco cosa accade ad Ariano Non bastava il disagio diventato ormai pane quotidiano per la popolazione

Acqua sporca di color ruggine con residui di sabbia dai rubinetti. Non bastava il disagio diventato ormai pane quotidiano per la popolazione in questa estate rovente ad Ariano Irpino. A sollevare il problema sono gli abitanti di contrada Santa Regina.

"Non ce la facciamo davvero più. L'acqua che va via tutte le sere e ritorna non sempre tra le 12 e le 13 e come se non bastasse, facendo anche danni ai nostri impianti a causa della presenza di sedimenti, sabbia o ruggine. Abbiamo informato dell'accaduto l'alto calore, ma come sempre senza ottenere grandi risposte. Come se il problema non interessasse neppure."

L'indignazione di una donna: "Mia madre anziana vive in questa zona. L'acqua va via già dal pomeriggio, tutti i giorni e la mattina torna, se torna, a mezzogiorno. Siamo penalizzati al massino. Quattro cinque ore di acqua per una persona anziana, che ha le sue esigenze è un dramma enorme."

Quello di ieri è stato un pomeriggio d'inferno per gli abitanti di rione San Pietro e zone limitrofe. Particolarmente indignati gli emigranti: "Ritornare nella nostra terra, senza avere neppure la possibilità di farci una doccia la sera è veramente vergognoso. Ci costringete davvero a non venire più."