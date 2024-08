Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: fissata l’udienza preliminare Operazione Delivey coinvolti 20 giovani che dovranno comparire davanti al gup il 29 ottobre

Si celebrerà il 29 ottobre l’udienza preliminare per 20 indagati accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in città nel 2021. I 20 giovani sono coinvolti nell’operazione “delivery” condotta dagli inquirenti durante l’emergenza sanitaria da covid. Gli indagati dovranno comparire davanti al gup del tribunale di Avellino, Paolo Cassano che deciderà se rinviarli a giudizio.

Le minacce

I toni si facevano minacciosi quando i clienti non saldavano i debiti per l’acquisto di droga. “Mo basta sei arrivato al capolinea, mi sono rotto di essere preso in giro da te e ora farò come fai tu non ti rispondo piu a telefono, eringrazia il signore che non scendo stasera, ma da domani ti vengo a cercare e dove ti trovo ti accoltello... Domani mattina x prima cosa vado a parlare con tuo padre e vediamo cosa dice, se no te ol torno a dire dove ti trovo ti apro, mo mi puoi anche denunciare”.