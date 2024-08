Lotta all'abbandono di rifiuti ingombranti: stretta della polizia municipale Controlli rafforzati ad Ariano Irpino nei pressi delle varie piazzole meta di incivili

Nuova stretta della polizia municipale contro l'abbandono di rifiuti ingombranti lungo le strade e persino davanti a cancelli dell'isola ecologica di Camporeale.

Scene di inciviltà che non risparmiano nessun luogo. Basti pensare a ciò che avviene sistematicamente nel piazzale del cimitero, dove negli anni scorsi qualcuno ha deciso di impiantare un recinto in quest'area senza alcun rispetto verso i propri cari.

Una pattuglia della polizia municipale, come si può vedere dalla foto, sta scaricando le immagini delle telecamere funzionanti in località Casone, una delle piazzole più sudice e disordinate della città non di certo per colpa dei residenti di Orneta e zone limitrofe, ma di chi viene appositamente qui, anche dai comuni limitrofi per depositare di tutto e di più. Controlli che saranno ulteriormente rafforzati ovunque.

Un dato è certo nei vari bidoni vi è di tutto. In pochi differenziano i rifiuti e sono per lo più gli abitanti del centro a recarsi nelle periferie in barba ad ogni regola. Rione Martiri, zona Cannelle è una delle altre zone dove accade di tutto. Leggermente migliorata la situazione in località Manna fatta eccezione dei week end dove è far west ovunque.