Sorpresi alla guida di un'auto rubata: due ragazzi denunciati Sono stati sorpresi dai carabinieri: il veicolo era stato rubato in un garage ad Avellino

Sono stati sorpresi alla guida in piena notte, un 22enne e un altro ragazzo non ancora maggiorenne. Ai carabinieri che li hanno fermati durante un controllo non hanno saputo fornire giustificazioni sul possesso del veicolo.

Dagli accertamenti è emerso che l'auto risultava di proprietà di un 70enne di Avellino: contattato dai militari, aveva spiegato che gli era stato rubato qualche ora prima all'interno del garage.

Per entrambi è scattata la denuncia per ricettazione. Il 22enne è stato anche sanzionato perché sprovvisto della patente.