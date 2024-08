Lamenti dai bidoni dei rifiuti: la triste scoperta di due operatori ecologici Ecco che cosa è successo stamane ad Ariano Irpino nel piazzale del cimitero

Hanno udito dei lamenti provenienti dai bidoni della raccolta differenziata durante le normali operazioni di conferimento in un campattatore, si sono subito precipitati ma per venirne a capo hanno dovuto svuotare uno di essi sull'asfalto.

Sembrava quasi il pianto di un neonato. Da qui la triste scoperta, il ritrovamento di un gattino ancora vivo, chiuso in un sacchetto, forse abbandonato da poco tempo. Le telecamere funzionanti potranno stabilirlo con certezza. E' il gesto esemplare, a cuore aperto di due operai di Irpiniambiente.

L'episodio vergognoso si è verificato ancora una volta nella piazzola recintata adibita alla raccolta dei dei rifiuti, situata di fronte al cimitero, dove solo pochi giorni l'area era stata invasa da cumuli di rifiuti. Uno scempio totale.

In soccorso agli operai una donna, alla quale è stato affidato con la speranza di poterlo salvare dopo quel gesto disumano subito. Ed è scattata subito la solidarietà per sostenerla in questa operazione non facile, che ci auguriamo possa avere un lieto fine.