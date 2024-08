Ariano: ingresso galleria avvolto dalla vegetazione e barriere pericolosissime Ennesimo incidente sfiorato lungo via Maddalena, ingresso Variante

La boscaglia avanza e la barriera new jersey della vergogna continua ad essere un serio pericolo. Anas e Comune si palleggiano le responsabilità aspettando il morto in via Maddalena.

E' di ieri sera l'ultima tragedia sfiorata al passaggio di un tir carico di pomodori, mentre un'auto usciva da una traversa ed un'altra che proveniva dal versante Loreto.

E' bastato davvero poco per rimanere schiacciati in quella strettoia maledetta a protezione di una frana che non c'è. Pochi giorni fa senza c'è stata una nuova sollecitazione all'Anas ma senza ottenere finora risposta. Il pericolo è davvero molto serio.

A questo si aggiunge la vegetazione che sta ormai avvolgendo l'ingresso del tunnel. Ma possibile che chi passa giornalmente e ci riferiamo al personale Anas operante in zona non segnala un pericolo del genere?