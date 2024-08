Estate da dimenticare, rubinetti a secco in piena afa: è uno stillicidio Ennesima giornata nera in molti comuni tra l'Irpinia e Sannio

Rubinetti a secco già da prima di mezzogiorno in molte zone ad Ariano Irpino dalle zone rurali e periferiche a quelle centrali. Uffici comunali chiusi nel pomeriggio e nelle abitazioni e attività commerciali ognuno si arrangia con le proprie riserve disponibili. Un vero e proprio calvario soprattutto per anziani, ammalati allettati, disabili e bambini. Il disagio maggiore per lavanderie, bar e attività ristorative.

Il sindaco Enrico Franza è in contatto con l'Alto Calore al quale è stato chiesto l'invio di due autobotti da dislocare nelle due periferie Martiri e Cardito. Punto di riferimento per le operazioni, Giovanni Checa, Gruppo Comunale Protezione Civile. Fontane già prese d'assalto in molte zone da via Sant'Antonio, Santa Barbara, Acqua di Tauro e Maddalena.

L'autolavaggio Brill Car in via Serra ad Ariano Irpino garantirà fornitura di acqua gratuita nella propria struttura. Un gesto esemplare da parte di Alessandro Pascucci: "Voglio in qualche modo dare un piccolo aiuto alla città."

Ecco l'elenco dei comuni interessati: Ariano Irpino, Torella dei Lombardi, Villamaina, Gesualdo, Grottaminarda, Sturno, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Greci, Villanova del Battista, Fontanarosa, Flumeri, Campolattaro, Mirabella Eclano, Fragneto Monforte, Bonito, Apice, Paduli, Pietrelcina, S. Arcangelo Trimonte, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Casalduni.