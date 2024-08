Acqua e fango in Irpinia, Buonopane: "Poca organizzazione" Il presidente della Provincia di Avellino: "Verifica su un lavoro in corso a Quadrelle"

Nubifragio nel Mandamento, nuova allerta nel pomeriggio dopo quanto si è scatenato nel tardo pomeriggio di ieri con acqua e fango nei comuni di Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone e Baiano. Sul posto, in mattinata, in località Ponticello a Mugnano, il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, ha seguito l'intervento di messa in sicurezza nella zona.

"Ci sono problemi tecnici a monte"

"Gli eventi atmosferici hanno creato queste criticità. - ha affermato Buonopane - Dispiace che ci sia poca organizzazione. La Provincia è presente, sta andando oltre le proprie competenze, ma è doveroso. È disponibile a dare una mano a questa comunità (Mugnano del Cardinale, ndr), ma anche a quella di Baiano, di Sperone che hanno subito più danni. Ci sono problemi tecnici a monte. C'è un'ostruzione lungo l'asse viario che ha determinato questa esondazione e, quindi, il fango che è sceso giù a valle. Proviamo a disostruire il tratto perché anche per oggi è prevista una precipitazione con la speranza che non si ripeta questo episodio. Occorre poi ripensare alla tutela del territorio, ma questo è implicito. Lo sappiamo bene, non riguarda solo questa parte della Provincia".

"Verifica su un lavoro in corso a Quadrelle"

"La prevenzione è fondamentale. Abbiamo tante esperienze, purtroppo in negativo e, quindi, occorre pensarci prima evidentemente. La tutela del territorio deve essere al primo posto per quanto mi dicono che nella parte alta, nel comune di Quadrelle, ci sono dei lavori in corso. Occorrerà anche verificare la qualità di quell'intervento perché probabilmente proprio quel tipo di intervento in corso ha determinato poi l'ostruzione che c'è stata a valle".