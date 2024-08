Dolore e compostezza nel giorno dell'addio al valoroso carabiniere Alex Boccella Una folla commossa a Cassano Irpino per l'ultimo saluto all'appuntato scelto

Picchetto d'onore dell'arma dei carabinietri, silenzio e compostezza. Una folla commossa ha rivolto l'ultimo affettuoso abbraccio al valoroso appuntato dei carabinieri Alex Boccella, morto tragicamente mentre stava lavorando nei campi, in un fondo di sua proprietà. La chiesa di San Bartolomeo Apostolo, non ce l'ha fatta a contenere le tante persone accorse in segno di vicinanza e affetto alla famiglia.

L'appuntato scelto, 41enne in servizio presso all'aliquota radiomobile della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi era molto stimato dalla gente e dai suoi stessi colleghi per le sue grandi doti umane e professionali. Addolorato per la triste scomparsa il sindaco di Cassano, Salvatore Vecchia.

In paese oggi è stato disposto il lutto cittadino. Presenti le massime autorità della provincia di Avellino ai funerali a partire dal comandante provinciale, il colonnello, Domenico Albanese.

In alta Irpinia è giunto il generale di divisione comandante della Legione Carabinieri Campania, Canio Giuseppe La Gala.

A presiedere il rito funebre l'arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia Pasquale Cascio il quale ha invitato tutti a far tesoro dei grandi valori che l'appuntato ha lasciato all'intera comunità ed in modo particolare alla moglie e ai suoi due figli.