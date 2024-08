Maltempo: pomeriggio di grandine nel territorio di Bisaccia Situazione monitorata dalla protezione civile della regione Campania

Pioggia torrenziale in Valle Ufita e grandine nel territorio di Bisaccia. Il maltempo continua ad impervesare in Campania non risparmiando la terra dell'osso in alta Irpinia. Non si segnalano particolari criticità nell'arianese.

Situazione monitorata dalla protezione civile della regione Campania. Tutto come nelle previsioni. L'avviso di allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello giallo resta valito fino alle 23.59 di oggi, mercoledì 28 agosto, sull'intero territorio regionale.

L'appello rivolto a i comuni è sempre quello di attivare in queste circostanze i centri operativi comunali, di prestare attenzione alle comunicazioni della sala operativa regionale unificata e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.