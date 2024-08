Dolce Vita, notificati 13 inviti a comparire, ci sarà anche l'ex sindaco Festa Firmati per Gianluca Festa, Fabio Guerriero e Filomena Smiraglia

Tra i primi a comparire davanti al pm Fabio Massimo Del Mauro, che ha firmato gli inviti, gli indagati sottoposti alle misure cautelari ed interdittive, quindi potranno sottoporsi ad interrogatorio l’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, il professionista Fabio Guerriero e l’ex dirigente comunale Filomena Smiraglia.

Si tratta di un atto con il quale la Procura guidata dal magistrato Domenico Airoma si prepara a chiedere al Gip che ha firmato le ordinanze, il giudizio immediato nei confronti degli stessi indagati. A partire da quelli che hanno ricevuto misure cautelari ed interdittive e per tutti i reati contestati.

Davanti al pm Del Mauro a partire dal prossimo 10 ottobre dovranno dunque comparire in primis l’ex sindaco Gianluca Festa, che risponde della maggior parte dei reati. A partire dal peculato, per il pc scomparso e filmato mentre lo stesso ex primo cittadino tentava di smontarlo, dalle telecamere installate dalla Procura nel suo ufficio a Palazzo di Città . Per lo stesso fatto viene anche contestato il depistaggio. Ci sono poi le vicende relative ai concorsi, per entrambi la presunta turbativa e il falso per reperire i fondi necessari ad Eurochocolate da parte del Comune di Avellino. Infine la nuova ordinanza e tre episodi di presunta corruzione nell’esercizio delle funzioni (dei cinque contestati).