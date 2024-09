Dolce Vita, è battaglia tra pubblica accusa e difesa sulle copie forensi Pronti nuovi avvisi a comparire per gli altri indagati a piede libero

Saranno ripetute le copie forensi per l'indagato a piede libero G.M. dirigente comunale che avrebbe firmate alcune delibere finite in mano agli inquireinti per la promozione dell'evento del cioccolato. Il suo legale, Giuseppe Saccone, ha ricevuto un nuovo avviso firmato dal pm Fabio Massimo Del Mauro dopo aver accolto l'eccezione sollevata. Nel nuovo avviso firmato dal nuovo pm sono state indicate il periodo di acquisizione e l'argomento, oggetto di indagine. Nuovo avviso firmato solo per il dirigente alle finanze del comune di Avellino che apre la possibilità anche altri indagati di riceverne uno ex novo.

Nuovi avvisi a comparire

Intanto tra domani e dopodomani potranno essere firmati sempre da Del Mauro i nuovi avvisi a comparire per gli altri indagati coinvolti nell'inchiesta che ha travolto l'amministrazione Festa. Intanto già il prossimo 10 settembre verranno ascoltate i primi indagati a piede libero che hanno già ricevuto l'aavviso: la vincitrice del concorso per funzionario tecnico M.C., il candidato al concorso D.M., e suo padre A.M.