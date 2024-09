Bimbo di sei mesi intossicato da monossido di carbonio: trasferito al Santobono E' accaduto a Montaguto in Irpinia durante l'utilizzo di un barbecue

E' giunto in uno stato di torpore al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi a seguito di una intossicazione da monossido di carbonio provocata da un barbecue utilizzato per una grigliata. E' quanto accaduto in Irpinia a Montaguto.

La corsa in ospedale

Il bimbo, appartenente ad una famiglia perbene di origine marocchina inserita nel progetto di accoglienza Sai del ministero dell'interno, di appena sei mesi è stato subito trasportato nella struttura sanitaria arianese ed affidato al reparto di pediatria che a scopo cautelativo ne ha disposto tempestivamente nella notte il trasferimento in eliambulanza al Santobono di Napoli dove attualmente è sotto osservazione.

Episodi molto frequenti che spesso finiscono in tragedia

"Il monossido di carbonio (Co) - come riporta EpiCentro sul sito dell'Istituto superiore di sanità - è un gas inodore e incolore che provoca la morte quasi immediata di chiunque lo respiri. E’ un prodotto di combustione emesso dai motori a benzina, fornelli, stufe, generatori, lampade a gas, oppure che brucino carbone o legno. L'accumulo di monossido di carbonio in spazi completamente o parzialmente chiusi può provocare la morte per avvelenamento di persone e animali presenti."