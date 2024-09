Dolce Vita, acquisiti nuovi atti su un nuovo capitolo: il piano di zona Si allarga l'inchiesta Dolce Vita, anche alle politiche sociali

di Paola Iandolo

Eseguito un nuovo decreto di sequestro di atti in comune da parte della guardia di finanza. Nel mirino è finito anche l'ufficio del piano di zona di Palazzo di Città. Su disposizione della Procura di Avellino, i finanzieri in borghese si sono portati presso l'ufficio del neo direttore, Rodolfo De Rosa del piano di zona (non indagato) per acquisire della documentazione inerente alle gare di appalto eseguite nel passato. I finanzieri hanno acquisito della documentazione inerente ad una serie di attività antecedenti alla sua nomina. Il servizio - prima dell'arrivo di De Rosa- era stato sospeso e aveva subito un blocco. Attenzionati una serie di appalti che - stando alle segnalazioni ricevute - sarebbero stati assegnati alle stesse cooperative, poi finite sotto inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli.