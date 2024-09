Montemiletto, in giornata l'autopsia sulla salma della 76enne investita La donna si stava recando al mercato quando è stata investita da un Suv

di Paola Iandolo

Si svolgerà questa mattina l'autopsia sulla salma della 76enne investita sulle strisce e morta per le gravi ferite riportate. Stamane il pubblico ministero della Procura di Avellino Cecilia Annecchini affiderà l’incarico al medico legale per effettuare gli accertamenti sulla salma di Giuseppina Dello Iacono. “Mina” come tutti la conoscevano in paese, è stata travolta dal Suv guidato da un 43enne di Nola mentre raggiungeva il mercato settimanale. L’automobilista - fermato subito a prestare soccorso alla donna - è indagato di omicidio stradale ed è difeso dall’avvocato Francesco Costanzo. I familiari della vittima, invece, sono assistiti dall’avvocato Raffaele Petrillo. Le parti - durante il conferimento dell'incarico -nominare un consulente.

La ricostruzione

Intanto proseguono le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano per ricostruire quanto è avvenuto in PIazza IV Novembre nei pressi del mercato. Alla guida del Suv un professionista di Nola che non ha notato la donna sulle strisce pedonali. La 76enne è stata presa in pieno finendo rovinosamente sull'asfalto. Inutili i tentativi di rianimarla anche con il defibrillatore pubblico posizionato in Piazza. Dalle prime testimonianze raccolte sembra che il conducente del Suv procedesse a velocità moderata.