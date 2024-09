Ariano: nuova caduta massi dal costone Loreto e pericoli su via Anzani Le problematiche del centro storico al vaglio dell'area tecnica comunale

Nuova caduta massi dal costone Loreto ad Ariano Irpino. Ci risiamo. Con le prime precipitazioni si riaffaccia una problematica antica su questo tratto di strada che da via Variante porta a ben tre istituti scolastici tra Piano della Croce e via Covotti. La zona come si ricorderà, per lo stesso pericolo venne addirittura transennata negli anni scorso.

Ma non gode di buona salute neppure il costone di via Anzani, in prossimità della piazzetta, di fronte al silos parcheggio, interessato da cedimenti continui dovuti anche ad un'opera di disboscamento che ha finito per peggiorare una situazione già precaria.

Nella stessa zona che va da via Anzani a via Annunziata: il pericolo è rappresentato da una serie di immobili diroccati, in stato di abbandono a causa soprattutto del disinteresse dei proprietari, molti dei quali eredi degli eredi, sui quali l'amministrazione dovrebbe agire in danno.

E' di qualche giorno fa un sopralluogo attento nel centro srorico da parte del dirigente dell'area tecnica Angelo Morella. L'obiettivo è quello di avviare una ricognizione generale degli immobili.

Da non sottovalutare un altro serio pericolo per i pedoni, sempre in via Donato Anzani, la ripetuta caduta di tegole dal tetto del museo civico che ha rischiato di investire in pieno anche un bambino. Una problematica che era stata già rappresentata all'ex dirigente Giancarlo Corsano.