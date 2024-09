Inchiesta Dolce Vita, arriva il sequestro "ter" per l'ex sindaco Festa A firmare il terzo decreto di sequestro i pm Russo, Del Mauro con l'assenso del procuratore Airoma

di Paola Iandolo

A notificare il nuovo decreto di sequestro per l'ex sindaco Festa, gli agenti della Guardia di Finanza Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Avellino. A firmarlo i pm Vincenzo Russo e Fabio Massimo Del Mauro nei confronti dell’ ex sindaco di Avellino Gianluca Festa. Bloccata nuovamente la somma di 40mila euro ritenuta profitto di tre presunte condotte di corruzione nell’esercizio delle funzioni precedentemente dissequestrata dal Tribunale Del Riesame, sezione misure reali di Avellino.Ora il decreto ter sarà al vaglio del Gip per la convalida.

Il dissequestro

Ricordiamo che solo venerdì scorso il Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino aveva dichiarato annullato il decreto di sequestro firmato dalla Procura e convalidato dal Gip nei confronti dell’ex sindaco, accogliendo la tesi della difesa di Festa, rappresentata dall'avvocato Luigi Petrillo. I motivi del dissequestro erano formali ed erano legati ad un ritardo nella fissazione dell’udienza di discussione del Riesame in quanto non dovevano essere conteggiati i termini di sospensione feriali.