Maria Felicia Salerno si congeda da Ariano: nove anni intensi in prima linea Un solido punto di riferimento per la popolazione e le istituzioni locali

Nove anni non sono tanti ma non sono neanche pochi per chi ricopre un ruolo apicale dirigenziale e quindi è esposto agli eventi e ancor più al giudizio della comunità. Nove anni vissuti sempre in prima linea nella buona e nella cattiva sorte.

È così che funziona quando si riveste una carica pubblica e si sta in primo piano sulla linea del fuoco. Maria Felicia Salerno che lascia il commissariato Ciriaco Di Roma di Ariano lascia innanzitutto un bellissimo ricordo una traccia indelebile tra quanti in questi nove anni intensi l'hanno conosciuta e si sono confrontati con la sua disponibilità e professionalità coi suoi modi garbati e cordiali.

Un solido punto di riferimento per la comunità arianese e non solo, per le istituzioni locali e per quanti hanno per varie vicissitudini usufruito degli uffici del commissariato della Polizia di Stato.

Adesso che va via dal tricolle, per ricoprire un nuovo incarico in alta Irpinia a Sant'Angelo dei Lombardi, lascia innanzitutto un vuoto nel cuore di quanti hanno apprezzato anche il suo lato umano, il suo sorriso generoso.

Ha abbracciato anziani soli, ammalati ricoverati nelle case di riposo promuovendo spesso iniziative gioiese a loro sostegno, vestendosi addirittura da babbo natale, ha accolto donne e mamme in difficoltà nel suo ufficio, in prima linea nell'affrontare tante delicate vertenze e situazioni critiche sul filo dell'ordine pubblico. Severa dentro e fuori il luogo di lavoro ma dialogante con tutti.

Particolarmente attenta a tutti gli eventi riguardanti la promozione del territorio. Nel 2016 ha rappresentato l'Italia nel mondo, a New York in occasione del Columbus Day con i suoi membri appartenenti all’Anps.

Un'esperienza fantastica e irripetibile. Particolarmente emozionante la tappa al ristorante di nome Ariano di Anthony Bellapigna in Pennsylvania a Media. Un evento arricchito da diversi impegni istituzionali di grosso spessore. Numerosi gli encomi ricevuti nel corso degli anni per la sua grande professionalità e acume investigativo.

A Maria Felicia Salerno, diventata l'amica Licia nel corso degli anni, auguriamo sempre e solo il meglio, e di continuare a navigare nel mare procelloso della vita sempre col vento in poppa.