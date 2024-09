Cade al suolo da un'impalcatura ad Avellino: ferito un giovane operaio Ennesimo incidente sul lavoro in Campania

Cade al suolo da un'impalcatura. Ennesimo incidente sul lavoro in Campania. E' successo in un cantiere di piazza Kennedy ad Avellino. A rimanere coinvolto, un giovane operaio di 23 anni, originario di Ercolano.

Secondo le prime ricostruzioni, il 23enne è precipitato nel vuoto da un'altezza di alcuni metri, per cause che sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

L'immediato intervento dei sanitari del 118 ha permesso di stabilizzarlo sul posto prima di trasferirlo d'urgenza all'ospedale "Moscati" di Avellino, dove è giunto in codice rosso a causa delle fratture riportate in diverse parti del corpo.

Nonostante la gravità delle ferite subite, il giovane operaio non sarebbe in pericolo di vita. La notizia ha suscitato preoccupazione e dolore nella comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza nei cantieri e sulle misure di protezione adottate per garantire un ambiente di lavoro sicuro.

Al momento, le autorità stanno conducendo un’inchiesta per chiarire le circostanze che hanno portato all'incidente, con l’obiettivo di prevenire futuri eventi simili. Questo episodio riporta l'attenzione sulla necessità di garantire che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza per tutelare la salute dei lavoratori.