Maxi rissa in centro a colpi di caschi e mazze da baseball: 30 persone coinvolte Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri

Maxi rissa in via Ammiraglio Ronca. il litigio è scoppiato tra due familiari di 52 e 20 anni all'esterno di un locale. A loro poi si sono aggiunte altre 30 persone. La violenza si è scatenata con caschi e mazze da baseball. Quando sono arrivati i carabinieri i partecipanti della rissa si sono dileguati ad eccezione del 52enne già noto alle forze dell'ordine. Quest’ultimo, soccorso da personale sanitario del 118, è stato trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino, dove si trova tuttora ricoverato per le ferite riportate.

Da una prima ricostruzione è emerso che la rissa ha avuto origine presumibilmente per pregressi dissidi di natura familiare.