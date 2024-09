Gaia Bianco di Mercogliano debutta sul palco di XFactor La giovane artista, Ayga, conquista i giudici sulle note di Tkn

E’ solo all’inizio l’avventura di Gaia Bianco, in arte Ayga, 23enne di Mercogliano, al programma televisivo XFactor 2024, in onda tutti i giovedì in prima serata su SkyUno. Al suo debutto ufficiale, la giovane cantante irpina conquista i giudici, sulle note di TKN, cover di Rosalia (con barre in napoletano scritte dalla ragazza).



L’artista Ayga ha entusiasmato la giuria, tanto da attirare l’attenzione del rapper Jake La Furia che durante la trasmissione ha detto: “Secondo me serve qualcuno come te qui ad XFactor, un po’ rap, un po’ soul, un po’ tutto”.