Un dramma nel dramma: Giuseppe, unico figlio e orfano di entrambi i genitori La tragica morte del 31enne di Guardia Lombardi

Soffia un vento freddo a Taverna di Guardia, teatro dell'ennesima tragedia della strada in Irpinia. E' qui che ha perso la vita Giuseppe Celetti, 31 anni, in un terribile incidente con la moto, incendiatasi dopo lo schianto violento con un'auto guidata da una donna, finita in ospedale non in gravi condizioni.

Dai primi accertamenti sarebbe stata riscontrata una mancata precedenza da parte della vettura. Ma saranno le indagini dei carabinieri, a fare piena luce sulla tragedia.

E' addolorato Francescantonio Siconolfi, sindaco di Guardia Lombardi, tra i primi ad apprendere la tristissima notizia.

"Si tratta purtroppo dell'ennesima tragedia che colpisce il nostro territorio. E' stata un'estate devastante dovuta ad altri incidenti anche mortali. E ieri sera l'ennesimo dramma, capitato ad un ragazzo già di per se sfortunato. Giuseppe aveva già perso i genitori a distanza di poco tempo, figlio unico e orfano e ieri l'epilogo tristissimo della sua scomparsa in maniera così tragica. Una persona conosciutissima e adorata da tutti, un ragazzo che si impegnava su tutto, un grande lavoratore e un amico. Siamo sconvolti."